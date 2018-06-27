Ещё
Минспорта до 21 июля подготовит концепцию использования объектов ЧМ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названа сумма ограничения платы наличными
Названа сумма ограничения платы наличными

Минспорта до 21 июля подготовит концепцию использования объектов ЧМ 

Клопс.Ru 51 минуту назад
Министерству спорта РФ поручено до 21 июля подготовить концепцию использования объектов, построенных к чемпионату мира по футболу, после мундиаля. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Минспорту России совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и организациями до 21 июля 2018 года представить в установленном порядке в правительство Российской Федерации проект концепции последующего использования спортивных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года", — говорится в сообщении.
Координацию работы будет обеспечивать вице-премьер Ольга Голодец.
Клопс.Ru: последние новости
В России пассажирам задержанных рейсов предоставят гостиничные номера Трансляция двух матчей и концерт духового оркестра: что будет происходить в фан-зоне в Калининграде 27 июня Лукашенко заявил о возможном вхождении Белоруссии в состав другой страны
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут деньги на уплату нового налога172
Известную актрису затравили за фото на могиле21
Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными500
Сын Дементьева с женой покончили с собой61
Путевки россиян горят из-за ошибок приставов218
Видео
02:22
Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными
Личный счет Другое
04:34
Оценены шансы россиян дожить до пенсии
Личный счет Социология
01:18
Россия платит: как пенсии утекают за рубеж
Личный счет Статьи
01:59
Собянин рассказал, почему работал слесарем
Новости Москвы
03:54
Работающим пенсионерам отказали в повышении пенсии
Личный счет
00:32
Украинский военный «сдал» Сенцова
Происшествия В мире
00:43
Взбесившиеся строители устроили побоище в СПб
Происшествия
01:11
Москвичей на выходных ждет град
Общество Новости Москвы
00:30
Известного режиссера гонят из МХТ
Общество
01:24
Трамп встретится с Путиным на финале ЧМ-2018?
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение