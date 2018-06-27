Минспорта до 21 июля подготовит концепцию использования объектов ЧМ 

Министерству спорта РФ поручено до 21 июля подготовить концепцию использования объектов, построенных к чемпионату мира по футболу, после мундиаля. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Минспорту России совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и организациями до 21 июля 2018 года представить в установленном порядке в правительство Российской Федерации проект концепции последующего использования спортивных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года", — говорится в сообщении.
Координацию работы будет обеспечивать вице-премьер Ольга Голодец.