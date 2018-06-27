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На заводе Ростсельмаш собран тысячный трактор
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Названа сумма ограничения платы наличными

На заводе Ростсельмаш собран тысячный трактор 

Деловое сообщество 2 часа назад
В понедельник, 25 июня, на заводе Ростсельмаш состоялась торжественная церемония вручения ключей от юбилейного тысячного трактора RSM 2375. Работать машина будет в Республике Татарстан, сообщает пресс-служба компании. Ключи покупателю, гендиректору ООО «Центрсельхозхимии» Вячеславу Медведеву вручил коммерческий директор Ростсельмаша Алексей Швейцов.
Вячеслав Медведев отметил, что выбрал данную модель из-за сочетания инновационных решений.
«Это уже пятый трактор компании Ростсельмаш на сегодняшний день, и единственный трактор по такой доступной цене, которому мы полностью доверяем, так как за время работы он зарекомендовал себя на все %», — пояснил юбилейный покупатель. Данная машина способна работать на вспашке и посеве, а также на всех операциях полевых работ оказывает положительное влияние на повышение урожайности.
Трактор RSM–2375 был разработан на канадском предприятии Buhler Versatile Inc. Еще в 2007 году Ростсельмаш приобрёл Buhler Versatile и в 2016 г. перевел производство в Ростов. Такое решение позволило получать аграриям субсидии из федерального бюджета на покупку техники. Другой причиной перевода стало понимание того, что большая часть покупателей техники Versatile находится в Европе и Азии. Производитель планирует сделать трактор одним из самых востребованных на внутрироссийском рынке.
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