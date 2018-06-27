На заводе Ростсельмаш собран тысячный трактор

Вячеслав Медведев отметил, что выбрал данную модель из-за сочетания инновационных решений.

«Это уже пятый трактор компании Ростсельмаш на сегодняшний день, и единственный трактор по такой доступной цене, которому мы полностью доверяем, так как за время работы он зарекомендовал себя на все %», — пояснил юбилейный покупатель. Данная машина способна работать на вспашке и посеве, а также на всех операциях полевых работ оказывает положительное влияние на повышение урожайности.

Трактор RSM–2375 был разработан на канадском предприятии Buhler Versatile Inc. Еще в 2007 году Ростсельмаш приобрёл Buhler Versatile и в 2016 г. перевел производство в Ростов. Такое решение позволило получать аграриям субсидии из федерального бюджета на покупку техники. Другой причиной перевода стало понимание того, что большая часть покупателей техники Versatile находится в Европе и Азии. Производитель планирует сделать трактор одним из самых востребованных на внутрироссийском рынке.