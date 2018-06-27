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В библиотеке № 171 провели литературный серпантин
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В библиотеке № 171 провели литературный серпантин 

Ясенево 3 часа назад
Фото: Ясенево
Ребята из летнего оздоровительного лагеря при ТЦСО Ясенево, которые пришли в нашу библиотеку на литературный серпантин по произведениям А. С. Пушкина, смогли совершить «Сказочное путешествие в волшебную страну Лукоморье».
Вспомнить юным читателям сказочных героев помогла литературная викторина — игра «Из какой мы сказки». Ребята очень внимательно слушали рассказ библиотекаря о детских годах Пушкина.
А потом мальчишки и девчонки дружно участвовали в весёлой игре «Золотая рыбка» и с удовольствием посмотрели мультфильм по сказке А. С. Пушкина.
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