В библиотеке № 171 провели литературный серпантин

Ребята из летнего оздоровительного лагеря при ТЦСО Ясенево, которые пришли в нашу библиотеку на литературный серпантин по произведениям А. С. Пушкина, смогли совершить «Сказочное путешествие в волшебную страну Лукоморье».

Вспомнить юным читателям сказочных героев помогла литературная викторина — игра «Из какой мы сказки». Ребята очень внимательно слушали рассказ библиотекаря о детских годах Пушкина.

А потом мальчишки и девчонки дружно участвовали в весёлой игре «Золотая рыбка» и с удовольствием посмотрели мультфильм по сказке А. С. Пушкина.