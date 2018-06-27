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Брайан Адамс прокомментировал слухи о романе с принцессой Дианой
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Брайан Адамс прокомментировал слухи о романе с принцессой Дианой 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
В марте этого года телезвезда Лиза Олдфилд (43) сообщила The Daily Mail, что Пол Баррел, бывший дворецкий принцессы Дианы, разоткровенничался и рассказал ей о романе леди Ди с канадским музыкантом Брайаном Адамсом (58). Якобы Пол провозил Брайана к Диане в Кенсингтонский дворец, где у них проходили свидания, в багажнике автомобиля.
Кстати, об отношениях леди Ди и Брайана заговорили еще в 1996 году, вскоре после расставания Дианы с Чарльзом (69). А несколько лет спустя экс-возлюбленная Адамса Сесиль Томсен (43) заявляла, что он изменял ей с принцессой.
https://www.youtube.com/watch?v=hq2KgzKETBw
Сам Брайан отмалчивался до последнего, но на шоу Энди Коэна (50) Watch What Happens Live все-таки решил прокомментировать эти слухи. «Мы были хорошими друзьями. И я не прокрадывался к ней, а просто приезжал», — сказал Брайан. Ну что, поверим?
https://www.youtube.com/watch?v=vGSGWRkJcNk
Напомним, с Сесил Адамс встречался около 12 лет. После нее музыкант завязал роман со своей личной ассистенткой Алисией Гримальди (37), с которой он встречается и по сей день. В 2010-м году Алисия родила дочь Мирабеллу-Банни, а в 2013-м — вторую дочь Лулу РозиЛи.
https://www.youtube.com/watch?v=1D8c7eWSGYI
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/brajan-adams-prokommentiroval-sluhi-o-romane-s-printsessoj-dianoj/
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