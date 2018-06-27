Затраты аграриев на ГСМ компенсируют из федерального бюджета 

Руководитель области доложил председателю Правительства России о проблемах АПК региона: из-за сырой и холодной погоды многие районы Новосибирской области не смогли вовремя провести посевные работы, в связи с чем пришлось объявить режим чрезвычайной ситуации. Цены на горюче-смазочные материалы, резко выросшие в конце мая — начале июня, усугубили и без того непростое положение новосибирских аграриев.
— У нас есть все основания для доказательств: ситуация на территории региона действительно чрезвычайная. Мы будем просить защитить наших сельхозпроизводителей, — сказал Андрей Травников.
По словам Дмитрия Медведева, сельхозпроизводители не должны остаться без государственной поддержки в случае необходимости. В настоящий момент по поручению премьер-министра идет проработка порядка и параметров оказания поддержки для стабильного снабжения аграриев горюче-смазочными материалами. Кроме того, Дмитрий Медведев дал Министерству сельского хозяйства РФ поручение рассмотреть индивидуально ситуацию в каждом регионе и после этого принять решение о неприменении штрафных санкций по соглашениям на предоставление субсидий.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №26 от 27 июня 2018 года