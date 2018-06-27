Ещё
В Москве художник организовал мастер‐классы, на которых можно создавать «шедевры» за три часа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названа сумма ограничения платы наличными
Названа сумма ограничения платы наличными

В Москве художник организовал мастер‐классы, на которых можно создавать «шедевры» за три часа 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Семь тысяч рублей, три часа потраченного времени и из‐под кисти выходит шедевр ‐ по крайней мере, именно это обещают организаторы художественного мастер‐класса в Москве. Только вот копируют ученики картины известного художника Игоря Медведева ‐ причем имя автора оригинала организаторы бизнеса на живописи не называют.
Источник фото: телеканал «360»
Преподавателем художественных мастер-классов является Игорь Сахаров. А вот сам художник Медведев художнику Сахарову разрешения на использование своего произведения не давал — пусть даже и в учебных целях. Теперь автор оригинала хочет добиться, чтобы его имя упоминали на этих мастер-классах, а лучше и вообще бы их закрыли. Говорит, не за себя — за профессию обидно.
Источник фото: телеканал «360»
За три часа повторить многомесячную работу невозможно, так что посетителей этих мастер-классов художник иначе, как пострадавшими, не называет.
«Каждому за три часа гарантируется все, то есть вот эти 12 лет — за три часа… Ну люди, миленькие, думайте головой. Если вам говорят — за три часа обучим полосной операции на сердце — пойдете учиться?» — возмущается Игорь Медведев.
Источник фото: телеканал «360»
Копирование чужих картин в этой мастерской поставлено на поток — Медведев обнаружил с десяток копий только своих полотен. Мастер-классы проходят в небольшой не то коммуналке, не то студии в центре города. Кстати, себя Игорь Сахаров называет академиком — правда, в Российской академии художеств действительных членов с таким именем нет.
Источник фото: телеканал «360»
Когда корреспондент «360» решил задать преподавателю несколько вопросов — деятель искусства, едва увидев телекамеру, начал выталкивать съемочную группу из мастерской. И такое нежелание общаться с прессой объяснимо — ведь копирование чужих работ — это преступление, за которое придется ответить, если дело дойдет до суда.
Впрочем, в суд Игорь Медведев обращаться не собирается — говорит, не любит бюрократию, да и в случае выигрыша плагиаторов обяжут заплатить штраф, а дело ведь здесь вовсе не в деньгах. Так что пока набор на следующий мастер-класс открыт.
360tv.ru: последние новости
Акция по сбору книг для тюремных библиотек стартовала в Красноярске Закон об обнулении НДС на перелеты на Дальний Восток внесен в Госдуму Хочу в тюрьму: женщина заявила в прокуратуру на саму себя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут деньги на уплату нового налога158
Известную актрису затравили за фото на могиле21
Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными499
Сын Дементьева с женой покончили с собой61
Путевки россиян горят из-за ошибок приставов214
Видео
02:22
Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными
Личный счет Другое
04:34
Оценены шансы россиян дожить до пенсии
Личный счет Социология
01:18
Россия платит: как пенсии утекают за рубеж
Личный счет Статьи
01:59
Собянин рассказал, почему работал слесарем
Новости Москвы
03:54
Работающим пенсионерам отказали в повышении пенсии
Личный счет
00:32
Украинский военный «сдал» Сенцова
Происшествия В мире
00:43
Взбесившиеся строители устроили побоище в СПб
Происшествия
01:11
Москвичей на выходных ждет град
Общество Новости Москвы
00:30
Известного режиссера гонят из МХТ
Общество
01:24
Трамп встретится с Путиным на финале ЧМ-2018?
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение