В Москве художник организовал мастер‐классы, на которых можно создавать «шедевры» за три часа

Семь тысяч рублей, три часа потраченного времени и из‐под кисти выходит шедевр ‐ по крайней мере, именно это обещают организаторы художественного мастер‐класса в Москве . Только вот копируют ученики картины известного художника Игоря Медведева ‐ причем имя автора оригинала организаторы бизнеса на живописи не называют.

Источник фото: телеканал «360»

Преподавателем художественных мастер-классов является Игорь Сахаров . А вот сам художник Медведев художнику Сахарову разрешения на использование своего произведения не давал — пусть даже и в учебных целях. Теперь автор оригинала хочет добиться, чтобы его имя упоминали на этих мастер-классах, а лучше и вообще бы их закрыли. Говорит, не за себя — за профессию обидно.

Источник фото: телеканал «360»

За три часа повторить многомесячную работу невозможно, так что посетителей этих мастер-классов художник иначе, как пострадавшими, не называет.

«Каждому за три часа гарантируется все, то есть вот эти 12 лет — за три часа… Ну люди, миленькие, думайте головой. Если вам говорят — за три часа обучим полосной операции на сердце — пойдете учиться?» — возмущается Игорь Медведев.

Источник фото: телеканал «360»

Копирование чужих картин в этой мастерской поставлено на поток — Медведев обнаружил с десяток копий только своих полотен. Мастер-классы проходят в небольшой не то коммуналке, не то студии в центре города. Кстати, себя Игорь Сахаров называет академиком — правда, в Российской академии художеств действительных членов с таким именем нет.

Источник фото: телеканал «360»

Когда корреспондент «360» решил задать преподавателю несколько вопросов — деятель искусства, едва увидев телекамеру, начал выталкивать съемочную группу из мастерской. И такое нежелание общаться с прессой объяснимо — ведь копирование чужих работ — это преступление, за которое придется ответить, если дело дойдет до суда.

Впрочем, в суд Игорь Медведев обращаться не собирается — говорит, не любит бюрократию, да и в случае выигрыша плагиаторов обяжут заплатить штраф, а дело ведь здесь вовсе не в деньгах. Так что пока набор на следующий мастер-класс открыт.