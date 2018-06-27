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Власти передумали продавать лекарства в магазинах
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Названа сумма ограничения платы наличными
Названа сумма ограничения платы наличными

Власти передумали продавать лекарства в магазинах 

News.ru 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Российские власти решили отказаться от идеи продавать безрецептурные лекарства в продовольственных магазинах. Работа над соответствующим законопроектом прекращена.
Департамент соцразвития обнародовал письмо, которое направил министерствам и в котором сообщил, что о вопросе создания законопроекта было доложено вице-премьеру Татьяне Голиковой. Согласно информации «Коммерсанта», вскоре после этого вопрос продажи лекарства был снят с контроля правительства.
Как пояснила представительница Голиковой София Малявина, в ходе обсуждения в правительстве идея получила множество отрицательных отзывов.
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