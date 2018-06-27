Власти передумали продавать лекарства в магазинах

Российские власти решили отказаться от идеи продавать безрецептурные лекарства в продовольственных магазинах. Работа над соответствующим законопроектом прекращена.

Департамент соцразвития обнародовал письмо, которое направил министерствам и в котором сообщил, что о вопросе создания законопроекта было доложено вице-премьеру Татьяне Голиковой . Согласно информации «Коммерсанта», вскоре после этого вопрос продажи лекарства был снят с контроля правительства.