Власти передумали продавать лекарства в магазинах 

Российские власти решили отказаться от идеи продавать безрецептурные лекарства в продовольственных магазинах. Работа над соответствующим законопроектом прекращена.
Департамент соцразвития обнародовал письмо, которое направил министерствам и в котором сообщил, что о вопросе создания законопроекта было доложено вице-премьеру Татьяне Голиковой. Согласно информации «Коммерсанта», вскоре после этого вопрос продажи лекарства был снят с контроля правительства.
Как пояснила представительница Голиковой София Малявина, в ходе обсуждения в правительстве идея получила множество отрицательных отзывов.