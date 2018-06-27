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Глава ФНС рассказал об использовании программы амнистии капитала
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Глава ФНС рассказал об использовании программы амнистии капитала 

РИА Новости 4 часа назад
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские налогоплательщики активно пользуются амнистией капитала, количество задекларированных контролируемых иностранных компаний (КИК) с начала текущего года уже выросло на 50%, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин.
"Скажу сразу, что в 2018 году на 50% выросло число КИК, о которых отчитались налогоплательщики. Активно проходит второй этап добровольного декларирования зарубежных счетов и активов. Это говорит о возрастающем доверии к российским налоговым органам", — заявил Мишустин в интервью газете «Коммерсант».
Амнистия капитала стартовала в РФ с 1 марта текущего года и будет продолжаться до 1 марта 2019 года. В рамках амнистии налогоплательщики могут задекларировать иностранные счета и активы и избежать налоговых претензий к ним в будущем.
"Давайте просто скажем то, что сегодня происходит в мире в этой сфере: финансовый мир становится практически абсолютно прозрачным, и это данность. В ближайшее время транзакции и физических лиц, и компаний, будут известны администрациям основных налоговых юрисдикций. Сегодня невозможно бесследно спрятать капиталы в какой-то юрисдикции — всего лет 5 назад это было достаточно просто сделать, но это время закончилось на наших глазах", — сказал Мишустин.
Он напомнил, что в текущем году Россия начинает автоматический обмен налоговой информацией с другими странами, поэтому, по словам главы ФНС, важно, чтобы налогоплательщики разобрались со своим имуществом и своими налогами до его начала.
"В мире многие могут попасть в сложную ситуацию, это уже происходит, хотя об этом слишком много не говорят — у кого-то арестовали счет, на кого-то возбудили дело. Всем известно, например, сколько потеряли российские бизнесмены денег на Кипре. Здесь государство не просто протягивает вам руку, оно готово пожать эту руку, если вы будете честными", — заявил Мишустин.
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