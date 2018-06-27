Глава ФНС рассказал об использовании программы амнистии капитала

"Скажу сразу, что в 2018 году на 50% выросло число КИК, о которых отчитались налогоплательщики. Активно проходит второй этап добровольного декларирования зарубежных счетов и активов. Это говорит о возрастающем доверии к российским налоговым органам", — заявил Мишустин в интервью газете «Коммерсант»

Амнистия капитала стартовала в РФ с 1 марта текущего года и будет продолжаться до 1 марта 2019 года. В рамках амнистии налогоплательщики могут задекларировать иностранные счета и активы и избежать налоговых претензий к ним в будущем.

"Давайте просто скажем то, что сегодня происходит в мире в этой сфере: финансовый мир становится практически абсолютно прозрачным, и это данность. В ближайшее время транзакции и физических лиц, и компаний, будут известны администрациям основных налоговых юрисдикций. Сегодня невозможно бесследно спрятать капиталы в какой-то юрисдикции — всего лет 5 назад это было достаточно просто сделать, но это время закончилось на наших глазах", — сказал Мишустин.

Он напомнил, что в текущем году Россия начинает автоматический обмен налоговой информацией с другими странами, поэтому, по словам главы ФНС, важно, чтобы налогоплательщики разобрались со своим имуществом и своими налогами до его начала.