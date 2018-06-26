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Дмитрий Азаров обсудил вопросы развития региона с вице-премьерами и министрами правительства РФ
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Дмитрий Азаров обсудил вопросы развития региона с вице-премьерами и министрами правительства РФ 

Волга Ньюс 10 часов назад
На матч Россия-Уругвай, который прошел на стадионе «Самара Арена» в понедельник, 25 июня, приехали вице-премьеры правительства РФ и министры.
"Нам удалось обсудить очень много важных вопросов по развитию Самарской области с каждым вице-премьером и министром, — отметил Дмитрий Азаров. — Очень содержательная встреча прошла с министром транспорта РФ, по результатам которой Самарская область получила дополнительную поддержку по строительству мостового перехода в Самаре. Также обсудили строительство моста через Волгу. Очень подробно поговорили о будущем программы «Безопасные и качественные дороги» в Самарской области. Все это стало возможным, в том числе, благодаря чемпионату мира по футболу".
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