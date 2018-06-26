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Фонд библиотеки в Рязанском пополнился новыми книгами
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Фонд библиотеки в Рязанском пополнился новыми книгами 

Управа Рязанского района 10 часов назад
Фото: Управа Рязанского района
В библиотеке № 106, которая находится в Рязанском районе, появились новые книги детских писателей.
Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.
— Наши юные посетители смогут прочесть «Внеклассную работу» Бориса Батыршина, «Дела и ужасы Жени Осинкиной» Мариэтты Чудаковой, а также рассказы «Митя Тимкин, второклассник» Екатерины Тимашпольской, «Запретная земля» Елены Шолоховой, — добавила Марина Бесфамильная.
Библиотека № 106 находится по адресу улица Шатурская, дом 49, корпус 1. (мю)
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