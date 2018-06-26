Фонд библиотеки в Рязанском пополнился новыми книгами

В библиотеке № 106, которая находится в Рязанском районе, появились новые книги детских писателей.

Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.

— Наши юные посетители смогут прочесть «Внеклассную работу» Бориса Батыршина, «Дела и ужасы Жени Осинкиной» Мариэтты Чудаковой , а также рассказы «Митя Тимкин, второклассник» Екатерины Тимашпольской , «Запретная земля» Елены Шолоховой, — добавила Марина Бесфамильная.

Библиотека № 106 находится по адресу улица Шатурская, дом 49, корпус 1. (мю)