Рогозин заговорил о «романтическом» космосе как приоритете

«Конечно, в условиях, когда надо дорожить каждой копейкой, каждым рублем, — это приоритезация наших задач, как по линии военного космоса, экономического космоса и космоса, который мы называем романтическим, это научный космос», — цитирует ТАСС отчет Рогозина перед премьер-министром Дмитрием Медведевым

Также глава «Роскосмоса» еще раз напомнил главе правительства о возвращении профессионалов в отрасль и формировании новой команды.