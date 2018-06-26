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Рогозин заговорил о «романтическом» космосе как приоритете
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Рогозин заговорил о «романтическом» космосе как приоритете 

News.ru 1 час назад
Гендиректор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин расставил приоритеты развития отрасли. Одно из направлений оказалось «романтическим».
«Конечно, в условиях, когда надо дорожить каждой копейкой, каждым рублем, — это приоритезация наших задач, как по линии военного космоса, экономического космоса и космоса, который мы называем романтическим, это научный космос», — цитирует ТАСС отчет Рогозина перед премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Также глава «Роскосмоса» еще раз напомнил главе правительства о возвращении профессионалов в отрасль и формировании новой команды.
С 2011 года по 18 мая 2018 года Дмитрий Рогозин был заместителем председателя российского правительства. Пост гендиректор «Роскосмоса» он получил 24 мая 2018 года.
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