Ярославские библиотеки отправят книги коллегам-погорельцам из Омска. Как помочь

Библиотека сгорела полностью

Одним махом сгорело сразу четыре тысячи книг — в деревенской библиотеке под Омском рыдали. Это всеь книжный фонд. Всё, что было накоплено. А книги здесь очень нужны -с интернетом в деревне Тайчи туго. Хотя деревня большая — 450 человек.

— Брали литературу по школьной программе, фантастику и детективы, — рассказали нашим коллегам из НГС-Омск библиотекари.

Теперь придётся восстанавливать книжный фонд. Но как? Омичи очень просит помощи. Местные согласились принести книги, у кого какие есть. Но маленькая деревенская библиотека бросила клич по стране. И ярославские коллеги откликнулись.