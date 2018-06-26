Ещё
Ярославские библиотеки отправят книги коллегам-погорельцам из Омска. Как помочь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ярославские библиотеки отправят книги коллегам-погорельцам из Омска. Как помочь 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Библиотека сгорела полностью
Одним махом сгорело сразу четыре тысячи книг — в деревенской библиотеке под Омском рыдали. Это всеь книжный фонд. Всё, что было накоплено. А книги здесь очень нужны -с интернетом в деревне Тайчи туго. Хотя деревня большая — 450 человек.
— Брали литературу по школьной программе, фантастику и детективы, — рассказали нашим коллегам из НГС-Омск библиотекари.
Теперь придётся восстанавливать книжный фонд. Но как? Омичи очень просит помощи. Местные согласились принести книги, у кого какие есть. Но маленькая деревенская библиотека бросила клич по стране. И ярославские коллеги откликнулись.
— О пожаре знаем и готовы помочь. Но перед нами стоит проблема: как их доставить. Если по почте России отправлять большой груз — это большие затраты. Будем надеяться на поддержку Правительства Ярославской области, либо помощи мецената, кто сможет лично или за свой счет отправить книги в сельскую библиотеку. Новые издания вряд ли получится отправить. Мы готовы пожертвовать детские книги, зарубежную и русскую классику, — рассказали в Некрасовской библиотеке. — В таких случаях берут книги из резервного фонда области. Потеря страшная, но восполнимая. Но если библиотека сама к нам обратиться за помощью, то мы поможем, — сказали и в детской библиотеке имени Крылова. Если вы тоже готовы помочь сгоревшей библиотеке собрать новый фонд, пересылайте книги по почте: 646560, Омская область, р.п. Тевриз, улица Школьная, 13А. Получатель: Тевризская центральная районная библиотека.
76.ru: последние новости
Аман Тулеев заявил о своей отставке с поста губернатора Кемеровской области Раньше никогда не убегал: в Ярославле на прогулке с друзьями пропал рыжий мальчик В Ярославле будут переставлять заводы с места на место по образцу Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США послали мощный сигнал России148
Первый канал отреагировал на мат Шейнина272
Сын Дементьева с женой покончили с собой46
Ведущий выругался матом на Первом канале406
Турция жестко осадила США42
Видео
02:40
Москва готовит ноту Киеву
Конфликты В мире
01:05
Через мой импичмент: глава Македонии не меняет название страны
В мире Статьи
01:10
США послали мощный сигнал России
Армия Статьи
00:31
В небе над Забайкальем повисло «НЛО»
Наука и техника
04:44
Вредоносные санкции: страдают рубль и европейский бизнес
Экономика Статьи
03:00
У американцев появился новый «ночной кошмар»
Оружие Азия
00:17
Ведущий выругался матом на Первом канале
Шоу-бизнес Общество
01:12
Борисова осталась без квартиры в Москве
Шоу-бизнес
01:18
Медведев объяснил повышение пенсионного возраста
Экономика
00:55
Москалькова дала обещание морякам «Норда»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение