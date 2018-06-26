Ярославские библиотеки отправят книги коллегам-погорельцам из Омска. Как помочь 

Библиотека сгорела полностью
Одним махом сгорело сразу четыре тысячи книг — в деревенской библиотеке под Омском рыдали. Это всеь книжный фонд. Всё, что было накоплено. А книги здесь очень нужны -с интернетом в деревне Тайчи туго. Хотя деревня большая — 450 человек.
— Брали литературу по школьной программе, фантастику и детективы, — рассказали нашим коллегам из НГС-Омск библиотекари.
Теперь придётся восстанавливать книжный фонд. Но как? Омичи очень просит помощи. Местные согласились принести книги, у кого какие есть. Но маленькая деревенская библиотека бросила клич по стране. И ярославские коллеги откликнулись.
— О пожаре знаем и готовы помочь. Но перед нами стоит проблема: как их доставить. Если по почте России отправлять большой груз — это большие затраты. Будем надеяться на поддержку Правительства Ярославской области, либо помощи мецената, кто сможет лично или за свой счет отправить книги в сельскую библиотеку. Новые издания вряд ли получится отправить. Мы готовы пожертвовать детские книги, зарубежную и русскую классику, — рассказали в Некрасовской библиотеке. — В таких случаях берут книги из резервного фонда области. Потеря страшная, но восполнимая. Но если библиотека сама к нам обратиться за помощью, то мы поможем, — сказали и в детской библиотеке имени Крылова. Если вы тоже готовы помочь сгоревшей библиотеке собрать новый фонд, пересылайте книги по почте: 646560, Омская область, р.п. Тевриз, улица Школьная, 13А. Получатель: Тевризская центральная районная библиотека.