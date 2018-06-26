Хочу в тюрьму: женщина заявила в прокуратуру на саму себя

Жительница Екатеринбурга , многодетная мать Ирина Сысоева написала заявление в прокуратуру на саму себя. Женщина решила признаться в мошенничестве с материнским капиталом и добровольно отправиться в тюрьму, оставив детей с бабушкой. Это не муки совести, а холодный расчет — единственный, по ее мнению, способ отделаться от куда больших проблем в лице бывшего мужа Виктора.

История началась четыре года назад. С деньгами в семье Сысоевых было туго: Ирина находилась в декретном отпуске, а Виктор стал меньше зарабатывать. Поправить положение он решил с помощью кредитов. Когда размер долгов вышел за комфортные рамки, Виктор предложил обналичить материнский капитал.

Реализовать идею помогла знакомая сотрудница банка. По словам Ирины Сысоевой, девушка подсказала паре подходящий способ реализации задуманного: семья сможет обналичить деньги для целевого использования, в их ситуации подойдет покупка квартиры. Фиктивный договор купли-продажи был составлен на трехкомнатную квартиру, принадлежащую матери Ирины.

Источник фото: телеканал «360»

Фиктивная сделка с собственницей состоялась, деньги обналичены и потрачены на погашение кредита. На какое-то время в семью Сысоевых пришло счастье, но длилось оно недолго — Ирина застукала мужа с любовницей и выгнала его из дома. Семья распалась.

Тогда Виктор решил обратить этот неприятный жизненный поворот в свою пользу. Через суд он потребовал часть квартиры в собственность, пользуясь законом о разделе совместно нажитого имущества. Суд встал на его сторону, и мужчина получил комнату, где проживает его сын, в собственность и начал требовать у бывшей жены полмиллиона рублей, угрожая продать злополучные восемь квадратных метров чужим людям и превратить квартиру в коммуналку.

Источник фото: телеканал «360»

Ирина пришла в ужас от такого решения и умоляла его передумать, но Виктор остался непреклонен. Тогда, чтобы избежать раздела имущества, женщина решилась на отчаянный шаг: признаться в мошенничестве с материнским капиталом, чтобы аннулировать сделку купли-продажи и вернуть право собственности своей матери. Женщина написала заявление в прокуратуру и сильно расстроилась, получив отказ в возбуждении уголовного дела в отношении самой себя. Теперь угрозы бывшего мужа близки к реализации.