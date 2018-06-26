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СК «Южный» организует бесплатные тренировки для братеевцев
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СК «Южный» организует бесплатные тренировки для братеевцев 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Бесплатная фитнес-тренировка пройдет на берегу реки Городня в среду, 27 июня. Об этом нашей редакции сообщила президент спортивного комплекса «Южный» Ирина Панфелова.
Летний сезон спортивный комплекс «Южный» решил открыть фитнес-тренировками для жителей района. Так, каждую неделю по средам и субботам для любителей активного отдыха напротив здания спортивного комплекса — у берега Городни — будут проходить спортивные тренировки общей физической направленности.
— Как правило, опытные тренеры включают в программу кардио-упражнения, кроссфит и различного рода разминки, — отметила Ирина Пафелова. — Ко Дню молодежи, например, очень ждем ребят района — хотим их поддержать и поздравить. В целом в Братееве множество неиспользуемых, но очень удобных для спортивных занятий на воздухе площадок. Кроме того, многие жители, наконец, узнают о нашем спортивном комплексе и занятиях «Московского долголетия» на его территории.
Фото предоставила Ирина Панфелова.
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