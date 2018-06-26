Ноябрьск — в тройке лидеров среди городов Ямала по предоставлению земельных участков под строительство для многодетных семей

С начала года многодетным семьям на Ямале выдано уже 77 земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения дачных хозяйств. Больше всего участков получили многодетные семьи в Пуровском районе, здесь предоставлен 41 участок под ИЖС. В Приуральском районе получили 18 участков. Тройку лидеров замыкает Ноябрьск, здесь в 2018 году переданы восемь земельных участков.

В этом году также начнется выдача земли на юге Тюменской области , округ планирует до конца года предоставить 90 многодетным семьям участки в городе Заводоуковске . Документы 25 семей рассматриваются в Тюменской области, по пяти семьям принято положительное решение о предоставлении земельных участков.

Помимо этого, 183 многодетных родителя выбрали деньги на приобретение (строительство) жилого помещения взамен участка. Напомним, такая возможность появилась у семей с 2016 года. Из них в 2018 году социальную выплату получили уже более 60 семей.

Напомним, получить земельный участок могут семьи, которые воспитывают трех и более детей (в том числе и усыновленных, удочеренных или находящихся под опекой) до 18-летнего возраста или обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях до момента окончания или до 23 лет. Для получения участка под индивидуальное жилищное строительство семья должна состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах местного самоуправления. Последний пункт не касается семей, принятых на учет до 1 января 2016 года.