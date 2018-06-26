Библиотекари из Выхина-Жулебина провели мастер-класс по изготовлению открытки

В субботу, 23 июня, сотрудники библиотеки № 110 района Выхино-Жулебино, в рамках программы летних читален в Таганском районе, провела мастер-класс по изготовлению открытки «Голубь мира — белое крыло». Об этом сообщили в администрации библиотеки.

— После Дня памяти и скорби это еще одно из напоминаний о необходимости беречь наш хрупкий мир. А открытку можно использовать в качестве подарка ветеранам и людям старшего поколения, пережившим трагические годы войны, — отметил сотрудник библиотеки.

Библиотека расположена по адресу: ул. Ташкентская, д. 18, корп. 1. (вт)