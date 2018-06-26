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Библиотекари из Выхина-Жулебина провели мастер-класс по изготовлению открытки
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Библиотекари из Выхина-Жулебина провели мастер-класс по изготовлению открытки 

Управа района Выхино-Жулебино 3 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В субботу, 23 июня, сотрудники библиотеки № 110 района Выхино-Жулебино, в рамках программы летних читален в Таганском районе, провела мастер-класс по изготовлению открытки «Голубь мира — белое крыло». Об этом сообщили в администрации библиотеки.
— После Дня памяти и скорби это еще одно из напоминаний о необходимости беречь наш хрупкий мир. А открытку можно использовать в качестве подарка ветеранам и людям старшего поколения, пережившим трагические годы войны, — отметил сотрудник библиотеки.
Библиотека расположена по адресу: ул. Ташкентская, д. 18, корп. 1. (вт)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
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