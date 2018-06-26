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Рогозин предложил Медведеву ознакомиться с планами на лунную программу
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Рогозин предложил Медведеву ознакомиться с планами на лунную программу 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ГОРКИ, 26 июн — РИА Новости. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пригласил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева посетить Центр управления полетами (ЦУП) и Центр подготовки космонавтов (ЦПК).
Он отметил, что сейчас идет работа по оценке экономического состояния отрасли, и уже есть определенные результаты.
"Думаю, что еще какое-то время уйдет, определенно месяц, на проведение оценки экономического состояния ведущих предприятий отрасли. Я сегодня вам уже доложу первые оценки", — сказал Рогозин на встрече с Медведевым.
Он также отметил, что «в целом организация абсолютно жизнеспособна».
"Хотел бы вас пригласить посетить ряд предприятий в удобное для вас время, прежде всего Центр подготовки космонавтов и Центр управления полетами, показать, что уже многое сделано, в том числе с наметками на предстоящую лунную программу", — сказал Рогозин.
Рогозин, который месяц назад был назначен руководителем Роскосмоса, сообщил, что сейчас работа сконцентрирована «не только на том, чтобы ввести новую команду, вернуть технарей-профессионалов на те направления, которые связаны с проведением технической политики, посмотреть на оптимальную структуру корпорации».
"Сейчас главное, что мы прошли первый этап формирования госкорпорации, который был связан с тем, чтобы преобразовать многие ФГУПы, например, в иные формы собственности предприятия — в акционерные общества как дочерние предприятия Роскосмоса", — отметил Рогозин.
Он подчеркнул, что сейчас корпорация должна осознать, что все эти предприятия — это ее активы, и она отвечает за их успех.
"В полной мере должны отвечать за то, чтобы контракты как по линии Государственного оборонного заказа, так и по гражданским программам выполнялись своевременно в полном объеме", — сказал глава Роскосмоса.
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