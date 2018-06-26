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В пяти муниципалитетах Югры появятся «Лыжи мечты»
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В пяти муниципалитетах Югры появятся «Лыжи мечты» 

АиФ Югра 3 часа назад
Фото: АиФ Югра
В Ханты-Мансийске прошло обучение инструкторов программы терапевтического спорта «Лыжи мечты. Ролики». Теперь в Октябрьском районе, Сургуте, Когалыме, Нефтеюганске и Нижневартовске появятся тренеры с сертификатами на инвентарь.
По словам заместителя директора Центра адаптивного спорта Югры Руслана Александрова, сертификаты помогут получить специалистам ски-виллы и роляторы для запуска программы в других городах округа.
«В рамках Государственной программы «Доступная среда» на 2011–2020 годы Центр адаптивного спорта Югры закупил оборудование, необходимое для занятий с детьми. Это станет большим шагом к тому, чтобы каждый особенный ребенок в Югре смог пройти реабилитацию и, возможно, в дальнейшем прийти в большой спорт».
Программа «Лыжи мечты. Ролики» направлена на реабилитацию и социализацию людей с детским церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения и другими ограниченными возможностями здоровья посредством роллер-спорта.
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