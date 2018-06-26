Кабмин окажет поддержку для налаживания финансовой системы «Роскосмоса»

«Что касается состояния дел в отдельных звеньях, на отдельных предприятиях, входящих в корпорацию „Роскосмос“ , так или иначе связанных с космической темой, в нашей стране — это важная и достаточно сложная тема, потому что там ситуация разная, — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе рабочей встрече с новым главой госкорпорации Дмитрием Рогозиным . — Дело даже не в том, чтобы в нынешней ситуации беречь каждую копейку — копейки всегда нужно считать, как и рубли, — но в том, чтобы восстановить полноценное функционирование финансовых элементов этой системы». Председатель правительства констатировал, что раньше с этим были проблемы, и руководство «Роскосмоса» должно исправить положение дел. Со стороны кабинета министров Медведев пообещал оказать определенную поддержку.

По словам Рогозина, потребуется еще месяц, чтобы провести оценку экономического состояния ведущих предприятий отрасли. «В целом организация абсолютно жизнеспособна», — считает он.