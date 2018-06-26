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Конкурс стихов, поговорок и пословиц о семье и любви пройдет в библиотеке на Онежской
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Конкурс стихов, поговорок и пословиц о семье и любви пройдет в библиотеке на Онежской 

Управа района Ховрино города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Библиотека №44 на Онежской улице приглашает всех желающих на встречу «Любовью пусть наполнятся сердца», приуроченную ко Дню любви, семьи и верности. Об этом сообщается на сайте библиотечной системы САО.
«Речь в беседе пойдет о святых Петре и Февронии, покровителях вечной любви и супружеской верности, о самобытных ритуалах семейной жизни в древней Руси. Конкурс стихов, поговорок и пословиц русского народа о семье, любви и верности определит победителя. Все участники конкурса получат призы и сувениры», — говорится в сообщении.
Библиотека №44 находится по адресу: ул. Онежская, д. 17, корп. 4/5. Начало в 16.00. (вт)
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