Медведев призвал восстановить работу финансовой системы «Роскосмоса»

На встрече с главой корпорации Дмитрием Рогозиным он отметил, состояние финансовых дел в отдельных компаниях, связанных с космической отраслью, сейчас разное и это является важным вопросом.

"И дело даже в не в том, чтобы в нынешней ситуации, как вы сказали, беречь каждую копейку. Копейки всегда нужно считать, как и рубли. Но в том, чтобы восстановить полноценное функционирование финансовой системы, потому что там были проблемы. Я надеюсь, что вам это удастся сделать. В случае необходимости, естественно, мы готовы здесь определенную поддержку оказывать", — заявил Медведев на встрече с Рогозиным.