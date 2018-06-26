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Медведев призвал восстановить работу финансовой системы «Роскосмоса»
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Медведев призвал восстановить работу финансовой системы «Роскосмоса» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ГОРКИ, 26 июн — РИА Новости. Госкорпорация «Роскосмос» должна восстановить полноценное функционирование своей финансовой системы, правительство готово оказать ей помощь, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
На встрече с главой корпорации Дмитрием Рогозиным он отметил, состояние финансовых дел в отдельных компаниях, связанных с космической отраслью, сейчас разное и это является важным вопросом.
"И дело даже в не в том, чтобы в нынешней ситуации, как вы сказали, беречь каждую копейку. Копейки всегда нужно считать, как и рубли. Но в том, чтобы восстановить полноценное функционирование финансовой системы, потому что там были проблемы. Я надеюсь, что вам это удастся сделать. В случае необходимости, естественно, мы готовы здесь определенную поддержку оказывать", — заявил Медведев на встрече с Рогозиным.
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