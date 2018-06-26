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О Петре и Февронии расскажут юным читателям библиотеки на улице Софьи Ковалевской
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О Петре и Февронии расскажут юным читателям библиотеки на улице Софьи Ковалевской 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В детской библиотеке № 30 на улице Софьи Ковалевской 6 июля будет проведена комплексная программа «Любовью дорожить умейте», посвященная Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщила старший библиотекарь учреждения Елена Казаченко.
— Дети узнают об истории праздника, о его символе — ромашке, которая с древних времен была знаком любви, послушают рассказ о покровителях этого дня — Петре и Февронии, — отметила Казаченко. — Кроме того, в честь праздника в библиотеке пройдет творческий мастер-класс — ребятам предложат сделать открытку или подготовить рисунок в подарок своим родителям.
Участников праздника будут ждать к 15.00 по адресу: улица Софьи Ковалевской, дом 8, корпус 1. Предварительная регистрация не требуется. (вт)
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