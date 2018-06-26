Более 1,4 тысяч петербургских сирот нашли новые семьи 

В Петербурге в 2017 году родителей нашли 1438 детей-сирот, сообщил глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков.
По словам чиновника, эти дети были переданы под опеку и попечительство, в приемную семью и были усыновлены.
Ржаненков отметил, что случаи иностранного усыновления были в прошлом году единичными.
Также в Северной столице стало больше многодетных семей — в 2017 году на учёте состояло 38 тысяч многодетных семей, где воспитывается 122 тысячи детей.
В 2016 году многодетных семей было на пять тысяч меньше.
Кроме того, в Петербурге проживают почти полтора миллиона пенсионеров, они составляют 27% от всего населения города.