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Более 1,4 тысяч петербургских сирот нашли новые семьи
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Более 1,4 тысяч петербургских сирот нашли новые семьи 

АиФ Санкт-Петербург 4 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге в 2017 году родителей нашли 1438 детей-сирот, сообщил глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков.
По словам чиновника, эти дети были переданы под опеку и попечительство, в приемную семью и были усыновлены.
Ржаненков отметил, что случаи иностранного усыновления были в прошлом году единичными.
Также в Северной столице стало больше многодетных семей — в 2017 году на учёте состояло 38 тысяч многодетных семей, где воспитывается 122 тысячи детей.
В 2016 году многодетных семей было на пять тысяч меньше.
Кроме того, в Петербурге проживают почти полтора миллиона пенсионеров, они составляют 27% от всего населения города.
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