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Ветераны Косино-Ухтомского района приняли участие в «Маршруте памяти»
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Ветераны Косино-Ухтомского района приняли участие в «Маршруте памяти» 

Управа района Косино-Ухтомский 4 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Поездка по памятным местам Косино-Ухтомского района была организована для ветеранов ВОВ в день 77-й годовщины ее начала. Поездка получила название «Маршрут памяти». Ее участники возложили цветы к мемориальным доскам.
Первое возложение прошло у школы № 2026. Там установлена мемориальная доска командиру партизанского отряда Дмитрию Медведеву. Дмитрий Медведев — Герой Советского Союза. Участники почтили память героя, также директор
музея школы Татьяна Конопленова рассказала о его непростой судьбе. Дмитрий стал в ряды Красной Армии уже в 1918 году. Органы ВЧК —место работы Медведева с 1920 года. В 1941 году герой возглавлял партизанские отряды «Митя» и «Победители». На счету этих отрядов большое количество операций, в результате которых ликвидировано много гитлеровцев.
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