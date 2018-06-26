Ветераны Косино-Ухтомского района приняли участие в «Маршруте памяти»

Поездка по памятным местам Косино-Ухтомского района была организована для ветеранов ВОВ в день 77-й годовщины ее начала. Поездка получила название «Маршрут памяти». Ее участники возложили цветы к мемориальным доскам.

Первое возложение прошло у школы № 2026. Там установлена мемориальная доска командиру партизанского отряда Дмитрию Медведеву . Дмитрий Медведев — Герой Советского Союза. Участники почтили память героя, также директор

музея школы Татьяна Конопленова рассказала о его непростой судьбе. Дмитрий стал в ряды Красной Армии уже в 1918 году. Органы ВЧК —место работы Медведева с 1920 года. В 1941 году герой возглавлял партизанские отряды «Митя» и «Победители». На счету этих отрядов большое количество операций, в результате которых ликвидировано много гитлеровцев.