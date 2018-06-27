Ветераны Косино-Ухтомского района почтили память героев войны

Ветераны Косино-Ухтомского района посетили места, которые связаны с ВОВ. Этот Маршрут памяти состоялся 22 июня в День памяти и скорби. Участники поездки побывали там, где есть мемориальные доски в честь Героев Советского Союза и Российской Федерации

Председатель Молодежной палаты Кристина Аветисова рассказала о жизненном пути и подвигах этих людей.

Наташа Качуевская, в честь которой названа улица, была санинструктором. Она вынесла с поля боя двадцать раненых защитников и в бою с врагами подорвала себя гранатой. Звание Героя России ей было присвоено в 1997 году.

Летчица Татьяна Макарова совершила более шестисот боевых вылетов. На фашистских захватчиков сбросила 96 тонн бомб. Погибла летчица в горящем самолете. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно в 1945 году. В честь нее названа улица.

Летчик Павлов сбил шестнадцать вражеских самолетов, участвовал в сорока воздушных боях. В 1945 году получил звание Героя Советского Союза. В Косино-Ухтомском есть улица, названная в честь него.

Улица Дмитриевского названа в честь Бориса Дмитриевского, который командовал танковой ротой. Он уничтожил много вражеских офицеров и солдат. В 1945 году удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.