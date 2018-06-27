Ещё
Ветераны Косино-Ухтомского района почтили память героев войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ветераны Косино-Ухтомского района почтили память героев войны 

Управа района Косино-Ухтомский 27 июня 2018
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Ветераны Косино-Ухтомского района посетили места, которые связаны с ВОВ. Этот Маршрут памяти состоялся 22 июня в День памяти и скорби. Участники поездки побывали там, где есть мемориальные доски в честь Героев Советского Союза и Российской Федерации.
Председатель Молодежной палаты Кристина Аветисова рассказала о жизненном пути и подвигах этих людей.
Наташа Качуевская, в честь которой названа улица, была санинструктором. Она вынесла с поля боя двадцать раненых защитников и в бою с врагами подорвала себя гранатой. Звание Героя России ей было присвоено в 1997 году.
Летчица Татьяна Макарова совершила более шестисот боевых вылетов. На фашистских захватчиков сбросила 96 тонн бомб. Погибла летчица в горящем самолете. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно в 1945 году. В честь нее названа улица.
Летчик Павлов сбил шестнадцать вражеских самолетов, участвовал в сорока воздушных боях. В 1945 году получил звание Героя Советского Союза. В Косино-Ухтомском есть улица, названная в честь него.
Улица Дмитриевского названа в честь Бориса Дмитриевского, который командовал танковой ротой. Он уничтожил много вражеских офицеров и солдат. В 1945 году удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
Желающих оздоровить свой организм ждут в кружке «Здоровая спина» В Москве повысили минимальную зарплату до 17,3 тыс. руб. На трех участках в ВАО перекрыли движение из-за строительства метро
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд решил судьбу Цымбалюк-Романовской42
На скоростную магистраль за трлн в Грозный дали добро279
Путин определил статус Каспийского моря391
На Украине заявили об угрозе потери Азовского моря126
Названа средняя зарплата москвичей710
Видео
01:48
В Кремле прокомментировали «тайную сделку» Путина и Трампа
Политика США
00:46
Москва отреагировала на продление санкций ЕС
Политика
03:32
Пока вы спали: Цены на бензин будут снижать «руками»
Общество
05:46
ЕС принял решение по антироссийским санкциям
В мире Европа
00:23
Опубликовано видео похищения дочери звезды «Голоса»
Шоу-бизнес
01:41
Названа средняя зарплата москвичей
Личный счет Новости Москвы
16:32
Названы плюсы от повышения НДС
Экономика
06:12
Блогер поиздевался над китайцами и опозорился
Общество
08:48
Стрелок в США целенаправленно напал на редакцию
Происшествия Другое
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение