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На 3-й Подрезковской улице устроили веселые старты «Даешь, молодежь!»
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На 3-й Подрезковской улице устроили веселые старты «Даешь, молодежь!» 

Управа района Молжаниновский города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В минувшую субботу на улице 3-й Подрезковской улице, вл.14 (спортивная площадка) состоялись соревнования весёлые старты «Даёшь, молодёжь», посвящённые Дню молодёжи.
Организатором спортивного мероприятия выступила администрация муниципального округа Молжаниновский.
Для всех участников была подготовлена весёлая развлекательная программа соревновательного характера. Спортивная площадка была оформлена разноцветными гелиевыми шарами, звучала веселая и спортивная музыка. В соревновании приняли участие не только дети, но и взрослые, которые с большим удовольствием выполняли различные этапы эстафет, используя яркий спортивный реквизит.
Площадку посетили 70 человек.
(ап)
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