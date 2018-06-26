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Юным жителям Бибирева рассказали о вреде сквернословия
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Юным жителям Бибирева рассказали о вреде сквернословия 

Управа района Бибирево 5 часов назад
Фото: Управа района Бибирево
В библиотеке № 69 прошла лекция-беседа «О вреде сквернословия» для школьников младшего и среднего возраста. Мероприятие проходило в рамках программы «Каникулы в библиотеке». Об этом сообщили в администрации учреждения.
-Лекцию подготовили сотрудники библиотеки совместно с волонтерами фонда «За нравственность!». Детям было рассказано об истории появления этих слов, о том что такие слова приносят вред здоровью, а также о том, что использование таких слов может повлечь за собой наказание, — рассказали в администрации библиотеки.
Отметим, что подобные бесплатные мероприятия для школьников проходят в библиотеке регулярно. Для того, чтобы принять в них участие, нужно записаться по телефону: 8-499-206-92-74. (ип)
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