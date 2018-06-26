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Фестиваль «Барабаны мира» смогут бесплатно посетить многодетные семьи
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Фестиваль «Барабаны мира» смогут бесплатно посетить многодетные семьи 

Волга Ньюс 5 часов назад
В программе праздника живые звуки барабанов, танцы народов мира, творческие мастерские и барабанные мастер-классы, профессиональные джем-сейшны и гала-концерт с участием зарубежных музыкантов. Также предусмотрено проведение мастер-классов и организация детской анимации. На территории кемпинга можно поставить палатки.
Для участия в фестивале многодетные семьи должны заполнить форму «Согласие на обработку персональных данных», сделать копию документов (свидетельство о рождении) детей, написать небольшой рассказ о семье и подготовить несколько фотографий.
Сообщения необходимо присылать в группу в соцсети.
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