Фестиваль «Барабаны мира» смогут бесплатно посетить многодетные семьи

В программе праздника живые звуки барабанов, танцы народов мира, творческие мастерские и барабанные мастер-классы, профессиональные джем-сейшны и гала-концерт с участием зарубежных музыкантов. Также предусмотрено проведение мастер-классов и организация детской анимации. На территории кемпинга можно поставить палатки.

Для участия в фестивале многодетные семьи должны заполнить форму «Согласие на обработку персональных данных», сделать копию документов (свидетельство о рождении) детей, написать небольшой рассказ о семье и подготовить несколько фотографий.

Сообщения необходимо присылать в группу в соцсети.