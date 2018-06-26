На проведение ЧМ-2018 дополнительно выделили более 800 млн рублей 

На затраты, связанные с проведением ЧМ-2018 в России, дополнительно выделили более 800 миллионов рублей.
Субсидии в размере 334,2 миллиона рублей пойдут на эксплуатацию стадионов и тренировочных площадок в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске. Еще более 481,6 миллиона — на эксплуатацию временной инфраструктуры стадионов.
Соответствующие распоряжения (первое и второе) подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
ЧМ по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Следующий матч сборная России сыграет 1 июля в «Лужниках» с командой Испании.