В Адыгее создали дорожную карту развития футбола в республике

Перед членами Совета выступил главный тренер футбольного клуба «Дружба» Софербий Ешугов . Было подчеркнуто, что в истории футбола Адыгеи имеются яркие победы, которые необходимо продолжить. В регионе создана современная материально-техническая база, реконструированы стадион и футбольная база, а также действует спортивная школа олимпийского резерва по футболу. Все эти факторы необходимо успешно использовать.

Было предложено усилить работу для популяризации футбола, а также проводить школьные соревнования с привлечением именитых футболистов. Также отмечена важность повышения квалификации и профессионализма детских тренеров, материального стимулирования тренерского состава, проведения ежегодных конкурсов «Лучший детский тренер Адыгеи». Отдельно было сказано о развитии массового и студенческого футбола — проводятся республиканские, городские и районные соревнования. В качестве одной из форм поддержки команды было предложено открыть фирменные торговые точки по продаже спортивной атрибутики ФК «Дружба».

Мурат Кумпилов акцентировал внимание на том, что дорожная карта развития футбола в республике нуждается в корректировке с учетом предложений заинтересованных ведомств.

"На сегодняшний день важно своевременное заключение контрактов с новыми игроками «Дружбы», пополняющими команду из республиканской спортшколы. Серьезное внимание необходимо уделить также внебюджетным источникам финансирования команды. Спорткомитету надо принять меры по увеличению финансирования футбольного клуба и реализации всех мероприятий дорожной карты. Кроме того, важно перенимать успешный опыт подготовки кадрового резерва, реализуемый в футбольных клубах Краснодарского края ", — сказал глава республики.

В ходе обсуждения вопроса было отмечено, что второго июля на республиканском стадионе состоится товарищеский матч между командами «Краснодар» и «Дружба». Глава Адыгеи подчеркнул, что перед стартом нового сезона необходимо продолжить информационную работу для привлечения внимания к матчам.

На заседании Совета при главе РА по развитию физкультуры и спорта были обсуждены также перспективы развития вольной борьбы и дзюдо в Адыгее.

По информации старшего тренера юношеской сборной России по вольной борьбе Андзора Темботова, созданное два года назад по инициативе руководителя республики отделение вольной борьбы в Майкопе начинает приносить свои плоды. За это время уже воспитано три победителя первенства России , в копилке отделения — медали первенства Европы, один из воспитанников прошел отбор для участия в юношеских Олимпийских играх в Аргентине . Секции вольной борьбы функционируют также в спортшколах Тахтамукайского района и Адыгейска . Такое же отделение планируется открыть в Кошехабльском районе.

"Мы видим, что вольная борьба становится популярной среди любителей спорта Адыгеи. Важно сосредоточиться на стратегических задачах и пошагово двигаться к намеченной цели. Наша молодежь с большой симпатией относится к Билялу Махову и Аниуару Гедуеву, и это важно использовать для развития детского спорта и формирования здорового образа жизни", — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Затем участники заседания обсудили вопросы развития дзюдо. По информации председателя Комитета РА по физкультуре и спорту Мурата Дагужиева, дальнейшее развитие дзюдо в республике напрямую зависит от формирования молодого тренерского состава, популяризации этого вида борьбы среди молодежи и прекращения оттока перспективных спортсменов в другие регионы.

Глава республики обратил внимание на необходимость консолидации усилий районных отделений спортивной школы олимпийского резерва по борьбе дзюдо.

"Нам важно максимально эффективно использовать весь накопленный опыт, ставить перед тренерами конкретные задачи и формировать единую команду Адыгеи с едиными целями и задачами", — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Отдельно глава республики указал на важность взаимодействия заинтересованных ведомств с членом Совета Федерации Муратом Хапсироковым и депутатом Госдумы Муратом Хасановым для развития спорта высших достижений. На заседании члены Совета обсудили вопрос создания в Адыгее специализированной школы-интерната для спортсменов.

Директор спортшколы олимпийского резерва по велоспорту Анатолий Лелюк выступил с предложениями, которые касались возврата к практике формирования спортивных классов в школах и создания школы-интерната спортивного профиля по базовым видам спорта: футболу, велоспорту, тяжелой атлетике, дзюдо, легкой атлетике и самбо. Появление спортинтерната планируется на базе Центра дополнительного образования детей РА.

В обсуждении данной темы приняли участие член Совета Федерации Мурат Хапсироков, депутат Госдумы Мурат Хасанов, представители руководства Госсовета-Хасэ РА, члены Кабинета министров, руководители муниципальных образований, тренеры и руководители спортшкол, а также старший тренер юношеской сборной России по вольной борьбе Андзор Темботов и бронзовый призер олимпийских игр по вольной борьбе Билял Махов.

Глава республики отметил, что создание специализированной школы-интерната должно поднять на качественно новый уровень развитие спорта высших достижений в республике.

"Необходимо изначально тщательно продумать учебный процесс и процесс подготовки к соревнованиям. Тренерско-преподавательский состав должен грамотно проводить отбор с учетом индивидуальных особенностей учащихся. За основу будущего спортинтерната можно взять принцип кадетских училищ. Этот опыт также необходимо изучить. В этой связи имеет большое значение база, на которой будут существовать будущее учреждение и механизмы финансирования", — подчеркнул Мурат Кумпилов