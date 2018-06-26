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Шесть югорчан выиграли грант размером в 700 тысяч рублей на форуме «УТРО»
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Шесть югорчан выиграли грант размером в 700 тысяч рублей на форуме «УТРО» 

АиФ Югра 7 часов назад
Фото: АиФ Югра
Накануне были подведены итоги молодежного форума «Утро». Так, по итогам грантового конкурса, который длился три дня, победителями стали шесть югорчан. Активисты увезут домой в общей сумме 700 тысяч рублей.
Всего на первую смену было заявлено 28 проектов от югорский делегации. Участникам конкурса пришлось нелегко, ведь защищать свои проекты приходилось с самого утра. Однако все было не напрасно, ведь Серей Миронов, Кристина Захарова, Элана Коваленко, Светлана Омельченкова и Сергей Ставский заберут увезут в свои муниципалитеты по 100 тысяч рублей, и ещё один грант на 200 тысяч заберет с собой Мураджон Акрамов.
«Меня переполняют эмоции. Я рад, что достучался до экспертов, потому что мой проект очень важен. Я буду работать с трудными подростками. Мы будем их приглашать в клуб смешанных единоборств. По итогу около 55 подростков будут вовлечены в клуб до первого июля 2019 года. Деньги пойдут на экипировку и на мастер-класс от олимпийского чемпиона 2012 по дзюдо Мансур Исаев», — поделился своими планами Мураджон Акрамов.
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