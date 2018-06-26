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Медведев: статус промышленного лидера Санкт-Петербургу нельзя потерять
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Медведев: статус промышленного лидера Санкт-Петербургу нельзя потерять 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передает «ТАСС», премьер Российской Федерации Дмитрий Медведев провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, где выразил надежду на то, что Северная столица сохранит статус промышленной столицы. Встреча прошла после заседания попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета. Премьер поинтересовался, как исполняются задачи, поставленные в «майских» указах президента Российской Федерации Владимира Путина, по развитию производств и созданию высокоэффективных рабочих мест.
Георгий Полтавченко рассказал, что в прошлом году все плановые показатели были выполнены.
«Фактически второй бюджет города вложен в создание высокотехнологичных производств, таких производств в прошлом году было более 20. В этом году, я думаю, что мы тоже не менее 20 новых производств запустим», — рассказал губернатор Северной столицы.
«Сейчас в промышленном производстве происходят практически революционные изменения, но качество промышленного лидера по целому ряду направлений, включая высокие технологии, современные коммуникации, цифровую экономику в широком смысле Санкт-Петербургу нельзя потерять», — ответил Медведев.
Фото: пресс-служба правительства Севастополя
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