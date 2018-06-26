Медведев: статус промышленного лидера Санкт-Петербургу нельзя потерять

Георгий Полтавченко рассказал, что в прошлом году все плановые показатели были выполнены.

«Фактически второй бюджет города вложен в создание высокотехнологичных производств, таких производств в прошлом году было более 20. В этом году, я думаю, что мы тоже не менее 20 новых производств запустим», — рассказал губернатор Северной столицы.

«Сейчас в промышленном производстве происходят практически революционные изменения, но качество промышленного лидера по целому ряду направлений, включая высокие технологии, современные коммуникации, цифровую экономику в широком смысле Санкт-Петербургу нельзя потерять», — ответил Медведев.