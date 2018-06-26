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Краевые дорожники раскритиковали депутатов Заксобрание
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Краевые дорожники раскритиковали депутатов Заксобрание 

sibnovosti.ru 8 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
Краевые дорожники в лице председателя профсоюза дорожной отрасли и транспорта Красноярского края Виктора Медведева, а также члены регионального Союза журналистов жестко раскритиковали власти. А именно губернатора края Александра Усса и депутатов Законодательного собрания Павла Ростовцева, Сергея Зяблова и Владимира Демидова.
Сегодня в Доме журналистов обсуждали ситуацию с аукционами на обслуживание краевых дорог. Представители государственных предприятий — Ачинского и Балахтинского ДРСУ — оспорили итоги торгов. В результате их отменили. Новые торги состоятся 29 июня и 2 июля. По мнению спикеров — председателя краевого Союза журналистов Дмитрия Голованова, а также Виктора Медведева — у государственных предприятий края пытаются забрать выгодные подряды, а после и вовсе развалить дорожную отрасль региона. Хотя вышеуказанные компании, оспорившие итоги аукциона, вполне нормально работают в качестве субподрядчиков.
В итоге все свелось к обвинению главы региона и отдельных депутатов краевого парламента.
«Конкретно в Законодательном собрании за дорожную отрасль отвечает Владимир Демидов. Большего я сказать не могу. На контакт с нами они не выходили. Демидову мы писали обращения. Звонил мне депутат по Ачинскому району Павел Ростовцев, интересовался. Но кроме интересов помощи никакой», — заявил Медведев.
Свое мнение вставил и Дмитрий Голованов. По его словам, народные избранники занимаются чем попало.
«Я честно говоря, не понимаю, почему господин Зяблов — профессионал-дорожник — занимается сельским хозяйством. Что там творится в Законодательном собрании — это… я не понимаю. Они все не понимают, о чем речь», — высказался он.
Наконец, слово взял член президиума Союза журналистов Андрей Думанский, главный редактор популярного издания «Аргументы недели. Енисей».
«Ачинский район, весь куст Ачинский — сами виноваты, что избрали депутата Ростовцева, который не занимается дорожной отраслью. Население само виновато. Вы сами загубили. Теперь там сидят различные деятели, которые не профессионалы в своих отраслях», — сообщил Думанский и предложил собрать срочное совещание в правительстве региона.
В итоге крайним назначили врио губернатора Александра Усса, которому дорожный профсоюз написал письмо еще в декабре, однако «ответа до сих пор нет».
«С Лапшиным встречался. Уссу писали письмо — реакции никакой», — резюмировал Медведев.
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