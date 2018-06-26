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В Ленобласти введут дополнительные социальные выплаты
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В Ленобласти введут дополнительные социальные выплаты 

РИА «ФедералПресс» 10 часов назад
Поручение о внесении изменений в существующий социальный кодекс направил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Согласно нововведениям, будет упрощен процесс выдачи и получения социальных выплат. Изменения коснуться не только списка необходимых документов, но и введения новых социальных выплат для семей. Как сообщает Федеральное агентство новостей, теперь проживающие в Ленинградской области семьи смогут получать выплаты за первенца. Также предполагается создание социальных комиссий, в обязанности которых будет входить принятие решений о той или иной выплате при отсутствии некоторых документов. Изменения будут подготовлены социальным блоком правительства. Сейчас в Ленинградской области проживают около 12 тысяч многодетных семей. Для их поддержки правительство региона уже предоставляет 15 различных социальных выплат, в числе которых детские пособия, материнский капитал и др. При этом региональный бюджет предполагает, что на поддержку материнства и детства необходимо примерно 3 млрд рублей.
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