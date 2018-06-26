Соревнования по ловле сома в Ричмонде

Ванкувер , 26 июня / Синьхуа / — Большое количество рыболовов-любителей участвовало в ежегодных соревнованиях по ловле сома, стартовавших в воскресенье в канадском городе Ричмонд. (Синьхуа)

Ванкувер, 26 июня /Синьхуа/ — Большое количество рыболовов-любителей участвовало в ежегодных соревнованиях по ловле сома, стартовавших в воскресенье в канадском городе Ричмонд. (Синьхуа)

Ванкувер, 26 июня /Синьхуа/ — Большое количество рыболовов-любителей участвовало в ежегодных соревнованиях по ловле сома, стартовавших в воскресенье в канадском городе Ричмонд. (Синьхуа)

Ванкувер, 26 июня /Синьхуа/ — Большое количество рыболовов-любителей участвовало в ежегодных соревнованиях по ловле сома, стартовавших в воскресенье в канадском городе Ричмонд. (Синьхуа)

Ванкувер, 26 июня /Синьхуа/ — Большое количество рыболовов-любителей участвовало в ежегодных соревнованиях по ловле сома, стартовавших в воскресенье в канадском городе Ричмонд. (Синьхуа)

Ванкувер, 26 июня /Синьхуа/ — Большое количество рыболовов-любителей участвовало в ежегодных соревнованиях по ловле сома, стартовавших в воскресенье в канадском городе Ричмонд. (Синьхуа)

Ванкувер, 26 июня /Синьхуа/ — Большое количество рыболовов-любителей участвовало в ежегодных соревнованиях по ловле сома, стартовавших в воскресенье в канадском городе Ричмонд. (Синьхуа)