Соревнования по ловле сома в Ричмонде 

Ванкувер, 26 июня /Синьхуа/ — Большое количество рыболовов-любителей участвовало в ежегодных соревнованиях по ловле сома, стартовавших в воскресенье в канадском городе Ричмонд. (Синьхуа)
Ванкувер, 26 июня /Синьхуа/ — Большое количество рыболовов-любителей участвовало в ежегодных соревнованиях по ловле сома, стартовавших в воскресенье в канадском городе Ричмонд. (Синьхуа)
Ванкувер, 26 июня /Синьхуа/ — Большое количество рыболовов-любителей участвовало в ежегодных соревнованиях по ловле сома, стартовавших в воскресенье в канадском городе Ричмонд. (Синьхуа)
Ванкувер, 26 июня /Синьхуа/ — Большое количество рыболовов-любителей участвовало в ежегодных соревнованиях по ловле сома, стартовавших в воскресенье в канадском городе Ричмонд. (Синьхуа)
Ванкувер, 26 июня /Синьхуа/ — Большое количество рыболовов-любителей участвовало в ежегодных соревнованиях по ловле сома, стартовавших в воскресенье в канадском городе Ричмонд. (Синьхуа)
Ванкувер, 26 июня /Синьхуа/ — Большое количество рыболовов-любителей участвовало в ежегодных соревнованиях по ловле сома, стартовавших в воскресенье в канадском городе Ричмонд. (Синьхуа)
Ванкувер, 26 июня /Синьхуа/ — Большое количество рыболовов-любителей участвовало в ежегодных соревнованиях по ловле сома, стартовавших в воскресенье в канадском городе Ричмонд. (Синьхуа)