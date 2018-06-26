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Медведев победит Джонсона на старте турнира в Истбурне, считают эксперты
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Медведев победит Джонсона на старте турнира в Истбурне, считают эксперты 

Чемпионат.com 11 часов назад
Россиянин Даниил Медведев 26 июня сыграет с американцем Стивом Джонсоном в первом круге турнира в Истбурне (Великобритания).
Согласно котировкам, у Медведева больше шансов в этом матче. Победа Стива Джонсона оценивается коэффициентом 1.95, победа с форой «+1,5» гейма — 1.72.
Если Даниил Медведев сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.83. На то, что он сумеет отыграть фору в 1,5 гейма, можно поставить за 2.10.
Ставки на то, что для определения победителя матча потребуется три сета, принимаются за 2.20.
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