Медведев победит Джонсона на старте турнира в Истбурне, считают эксперты

Согласно котировкам, у Медведева больше шансов в этом матче. Победа Стива Джонсона оценивается коэффициентом 1.95, победа с форой «+1,5» гейма — 1.72.

Если Даниил Медведев сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.83. На то, что он сумеет отыграть фору в 1,5 гейма, можно поставить за 2.10.

Ставки на то, что для определения победителя матча потребуется три сета, принимаются за 2.20.