В Омске разрабатываются меры поддержки многодетных семей

Многодетные семьи в Омске и области смогут получать материнский капитал ещё три года.

Как сообщает портал «СуперОмск», в региональный Кодекс о социальной защите отдельных категорий граждан сотрудниками министерства труда и социального развития подготовлены поправки, позволяющие получать маткапитал семьям, в которых родился третий ребёнок.

Сейчас выплату в размере 138 266 рублей претендуют только те многодетные семьи, в которых третий ребенок родился с 1 января 2011 года по 31 декабря 2018 года.

Напомним, сроки федеральной программы материнского капитала продлены до 2021 года.