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В Омске разрабатываются меры поддержки многодетных семей
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В Омске разрабатываются меры поддержки многодетных семей 

АиФ-Омск 11 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Многодетные семьи в Омске и области смогут получать материнский капитал ещё три года.
Как сообщает портал «СуперОмск», в региональный Кодекс о социальной защите отдельных категорий граждан сотрудниками министерства труда и социального развития подготовлены поправки, позволяющие получать маткапитал семьям, в которых родился третий ребёнок.
Сейчас выплату в размере 138 266 рублей претендуют только те многодетные семьи, в которых третий ребенок родился с 1 января 2011 года по 31 декабря 2018 года.
Напомним, сроки федеральной программы материнского капитала продлены до 2021 года.
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