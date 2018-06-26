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В Прииртышье программу материнского капитала продлят еще на несколько лет
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В Прииртышье программу материнского капитала продлят еще на несколько лет 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Срок действия федеральной программы продлен до 2022 года. В связи с недавно министерство труда и социального развития Омской области подготовило поправки в Кодекс о социальной защите отдельных категорий граждан. В частности, как сообщает портал «Город55», в течение трех последующих лет семьи, где родится третий и последующий ребенок смогут рассчитывать на сумму в размере 138 тыс. рублей. Такие поправки могут принять на ближайшем заседании Законодательного собрания сразу в двух чтениях.
Напомним, что 7 июня, врио губернатора Омской области Александр Бурков попросил поддержать данную инициативу, сообщив: «Министерство труда и министерство финансов уже получили задачу подготовить соответствующий законопроект».
Фото: pixabay.com.
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