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Ленобласть упростит получение соцпомощи семьям с детьми
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Ленобласть упростит получение соцпомощи семьям с детьми 

Ivyborg.ru 9 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
Александр Дрозденко поручил правительству упростить получение социальной помощи семьям с детьми.
Напомним, что новый социальный кодекс значительно упростил порядок оформления социальных выплат для семей с детьми. Теперь губернатором Ленобласти инициировано изменение перечня предоставляемых для получения выплат документов.
Как рассказали в пресс-службе правительства Ленинградской области, нововведения подразумевают создание при органах соцзащиты во всех МО и городском округе специальные комиссии, которые самостоятельно смогут принимать решения о назначении соцпомощи обратившимся гражданам, даже если они не представили по каким-то причинам полный пакет документов.
Также в ближайшее время социальный блок правительства 47 региона инициирует введение новых видов социальных выплат для семей, у которых появился первенец.
Напомним, что с 1 января 2018 года в действие вступил Социальный кодекс Ленинградской области, меняющий меры социальной поддержки семьям с детьми. Теперь поддержка будут оказывать в соответствии с критерием нуждаемости.
Ознакомиться с официальной информацией по льготам ленинградцы могут на официальном портале правительства Ленобласти, полный перечень получателей господдержки размещен в разделе: «Комитет по социальной защите»: Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан; «Информация для получателей социальной помощи».
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