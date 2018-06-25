Главная библиотека Костромской области сменила руководителя

В главной областной библиотеке — бывшей им. Н. Крупской — смена руководства, узнал KOSTROMA.TODAY. Должность директора покинула Галина Зыкова — она возглавляла учреждение более 20 лет.

С 21 июня библиотекой руководит 36-летний Алексей Емельянов

Галина Зыкова.

«Галина Зыкова по собственному желанию перешла на должность главного библиографа сектора краеведческой литературы библиотеки», — прокомментировали корреспонденту KT информацию о назначении в департаменте культуры.

Алексей Емельянов.

Здесь подчеркнули, что перед новым руководителем стоят новые задачи.

«Это оцифровка уникальных ценного и краеведческого фондов, разработка грантовых проектов, направленных на поддержку книги и чтения, организации занятий студий, клубов, активизации совместной деятельности с научным сообществом и общественными организациями, расширение спектра научных и просветительских мероприятий, информационных услуг для населения», — рассказали в департаменте культуры.

Алексей Емельянов окончил Костромской государственный университет по специальности «История». Он работал в Государственном архиве новейшей истории Костромской области , управлении по вопросам внутренней политики администрации Костромской области.

Областная научная библиотека была основана в 1918 г. В нынешнее здание она переехала в 1965 г.