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Главная библиотека Костромской области сменила руководителя
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Главная библиотека Костромской области сменила руководителя 

Kostroma.Today 10 часов назад
Фото: Kostroma.Today
В главной областной библиотеке — бывшей им. Н. Крупской — смена руководства, узнал KOSTROMA.TODAY. Должность директора покинула Галина Зыкова — она возглавляла учреждение более 20 лет.
С 21 июня библиотекой руководит 36-летний Алексей Емельянов.
Галина Зыкова.
«Галина Зыкова по собственному желанию перешла на должность главного библиографа сектора краеведческой литературы библиотеки», — прокомментировали корреспонденту KT информацию о назначении в департаменте культуры.
Алексей Емельянов.
Здесь подчеркнули, что перед новым руководителем стоят новые задачи.
«Это оцифровка уникальных ценного и краеведческого фондов, разработка грантовых проектов, направленных на поддержку книги и чтения, организации занятий студий, клубов, активизации совместной деятельности с научным сообществом и общественными организациями, расширение спектра научных и просветительских мероприятий, информационных услуг для населения», — рассказали в департаменте культуры.
Алексей Емельянов окончил Костромской государственный университет по специальности «История». Он работал в Государственном архиве новейшей истории Костромской области, управлении по вопросам внутренней политики администрации Костромской области.
Областная научная библиотека была основана в 1918 г. В нынешнее здание она переехала в 1965 г.
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