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Мастер-класс на открытом воздухе прошел в Воскресенском
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Мастер-класс на открытом воздухе прошел в Воскресенском 

Префектура ТиНАО города Москвы 11 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: библиотека №258  На территории поселения Воскресенское 22 июня прошел мастер-класс на открытом воздухе. Его организовали сотрудники библиотеки №258.
— Это было первое выездное мероприятие в 2018 году. Мы регулярно проводим мастер-классы в библиотеке для посетителей всех возрастов, — рассказала заведующая культурным учреждением Ольга Дутова. — Мы пригласили всех желающих на занятия по изготовлению поделок из природных материалов. Сотрудники библиотеки рассказали о читальне и познакомили гостей с мероприятиями и проектами учреждения. Людей было много, и всем очень понравился подобный формат.
Отметим, что мастер-класс прошел в рамках проекта «Библиотека без стен».
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