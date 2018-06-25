Мастер-класс на открытом воздухе прошел в Воскресенском

Фото: библиотека №258 На территории поселения Воскресенское 22 июня прошел мастер-класс на открытом воздухе. Его организовали сотрудники библиотеки №258.

— Это было первое выездное мероприятие в 2018 году. Мы регулярно проводим мастер-классы в библиотеке для посетителей всех возрастов, — рассказала заведующая культурным учреждением Ольга Дутова. — Мы пригласили всех желающих на занятия по изготовлению поделок из природных материалов. Сотрудники библиотеки рассказали о читальне и познакомили гостей с мероприятиями и проектами учреждения. Людей было много, и всем очень понравился подобный формат.

Отметим, что мастер-класс прошел в рамках проекта «Библиотека без стен».