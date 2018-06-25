В библиотеке на Краснодарской прошла беседа, посвященная Дню памяти и скорби

Беседа, посвященная Дню памяти и скорби, состоялась в библиотеке № 130, которая находится на улице Краснодарской в районе Люблино. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Ребята активно задавали вопросы библиотекарю о причинах войны и жестокости фашистов, рассказывали о своих семьях — о прабабушках и прадедушках, которые жили в ту пору и участвовали в войне. Ведь почти каждую семью затронула эта война, жестокая и беспощадная, — добавил представитель администрации.

Напомним, что библиотека № 130 расположена по адресу улица Краснодарская, 20/1. (мю)