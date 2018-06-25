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Семь библиотек отремонтируют в Талдоме в 2018 году
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Семь библиотек отремонтируют в Талдоме в 2018 году 

РИАМО 12 часов назад
Фото: РИАМО
Семь библиотек отремонтируют по областным стандартам в Талдомском городском округе в текущем году, сообщил журналистам в понедельник глава округа Владислав Юдин.
«Мы отремонтируем в этом году почти все библиотеки, которые находятся на нашей территории по областным стандартам. Они будут иметь не только внутреннее убранство, но еще и парковочные карманы. В этом году мы запланировали отремонтировать семь библиотек», — сказал Юдин.
В прошлом году в Талдоме одну библиотеку подвели под новый формат по специальной программе.
«В прошлом году реализовывалась программа и три библиотеки на территории субъекта, в том числе из Талдомского округа, вошли в нее. На территории дома культуры «Вербилки» мы организовали библиотеку в новом формате», — добавил глава.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал главу Талдомского округа Владислава Юдина лично следить за капитальным ремонтом школ. Сейчас все образовательные организации муниципалитета фактически находятся на ремонте или в предремонтном состоянии.
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