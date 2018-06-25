Семь библиотек отремонтируют в Талдоме в 2018 году

Семь библиотек отремонтируют по областным стандартам в Талдомском городском округе в текущем году, сообщил журналистам в понедельник глава округа Владислав Юдин

«Мы отремонтируем в этом году почти все библиотеки, которые находятся на нашей территории по областным стандартам. Они будут иметь не только внутреннее убранство, но еще и парковочные карманы. В этом году мы запланировали отремонтировать семь библиотек», — сказал Юдин.

В прошлом году в Талдоме одну библиотеку подвели под новый формат по специальной программе.

«В прошлом году реализовывалась программа и три библиотеки на территории субъекта, в том числе из Талдомского округа, вошли в нее. На территории дома культуры «Вербилки» мы организовали библиотеку в новом формате», — добавил глава.