Конкурсно-игровое мероприятие «Под семейным зонтиком» состоится в Митине

В библиотеке № 233 по адресу: 3-й Митинский переулок, дом 2 в пятницу, 6 июля, в честь Всероссийского дня семьи, любви и верности состоится конкурсно-игровое мероприятие «Под семейным зонтиком». Начало в 11.00.