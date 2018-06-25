Конкурсно-игровое мероприятие «Под семейным зонтиком» состоится в Митине 

В библиотеке № 233 по адресу: 3-й Митинский переулок, дом 2 в пятницу, 6 июля, в честь Всероссийского дня семьи, любви и верности состоится конкурсно-игровое мероприятие «Под семейным зонтиком». Начало в 11.00.
Как рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова, участники узнают историю возникновения этого праздника, увидят презентацию «Святые заступники семьи» о Петре и Февронии. Кроме того, гости составят генеалогическое древо своей семьи. А завершится программа обсуждением темы «Дом нашей мечты». (ср)