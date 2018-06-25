В библиотеке на улице Софьи Ковалевской отметят праздник семьи, любви и верности

В пятницу, 6 июля, в библиотеке № 30 пройдет мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Об этом сообщила старший библиотекарь учреждения Елена Казаченко.

— Юные читатели нашей библиотеки смогут узнать о празднике и его символе — ромашке, которая с древних времен была знаком любви, — поделилась Казаченко. — Кроме того, в честь праздника в библиотеке пройдет творческий мастер-класс — ребятам предложат сделать открытку или рисунок в подарок своим родителям.

Мероприятие начнется в 15.00. Вход свободный.

Напоминаем, библиотека № 30 располагается по адресу улица Софьи Ковалевской, дом 8, корп. 1. (мю)