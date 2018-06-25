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Медведев надеется, что Петербург сохранит статус промышленного лидера
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Медведев надеется, что Петербург сохранит статус промышленного лидера 

ТАСС 13 часов назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Премьер РФ Дмитрий Медведев надеется, что Санкт-Петербург сохранит статус промышленного лидера. На встрече с губернатором города Георгием Полтавченко после заседания Попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета премьер поинтересовался, как реализовываются задачи, поставленные в майских указах президента 2012 года и в указе от 7 мая 2018 года, по развитию производств, созданию высокоэффективных рабочих мест.
Полтавченко отметил, что по итогам прошлого года все плановые показатели были выполнены в полном объеме. Он подчеркнул, что для создания высокоэффективных рабочих мест Санкт-Петербург, прежде всего, работает над привлечением инвестиций в основной капитал. По его словам, в прошлом году они составили 658 млрд рублей, что больше, чем бюджет Санкт-Петербурга. «Фактически второй бюджет города вложен в создание высокотехнологичных производств, таких производств в прошлом году было более 20. В этом году, я думаю, что мы тоже не менее 20 новых производств запустим», — сказал Полтавченко. «Это будет совсем другое качество рабочих мест, высокая производительность, и, соответственно, высокая зарплата», — добавил он.
Медведев подчеркнул, что «у Петербурга огромный производственный потенциал, мощная промышленность». «Сейчас в промышленном производстве происходят практически революционные изменения, но качество промышленного лидера по целому ряду направлений, включая высокие технологии, современные коммуникации, цифровую экономику в широком смысле Санкт-Петербургу нельзя потерять», — поставил задачу премьер.
Полтавченко заверил, что это предусмотрено стратегией социально-экономического развития города, которая построена на создании именно умной экономики. Губернатор сообщил, что в правительстве города создан проектный офис под названием «Фабрика будущего». «Я думаю, что сфера информационных технологий — это как раз то направление, которое удастся нам поднять. Петербург является одним из лидеров подготовки специалистов в этой области», — сказал Полтавченко.
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