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Полтавченко рассказал Медведеву о выросших доходах Петербурга в связи с ЧМ
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Полтавченко рассказал Медведеву о выросших доходах Петербурга в связи с ЧМ 

ТАСС 13 часов назад
ПЕТЕРГОФ, 25 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу принес Санкт-Петербургу дополнительные доходы, в частности, посещаемость кафе и других объектов общепита выросла на 40%, сообщил губернатор города Георгий Полтавченко на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Премьер в ходе беседы отметил, что Санкт-Петербург «находится на особом положении, поскольку в нем находится сейчас огромное количество болельщиков». Он также выразил надежду, что «это не самая простая задача для города» будет выполнена и «все будет в порядке».
Полтавченко при этом отметил, что чемпионат мира приносит Санкт-Петербургу определенные экономические дивиденды, и «посещаемость петербургских объектов общепита возросла на 40%». «Они пользуются у гостей большой популярностью, и это, естественно, дополнительные доходы в казну», — сказал губернатор.
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