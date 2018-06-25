Полтавченко рассказал Медведеву о выросших доходах Петербурга в связи с ЧМ

Премьер в ходе беседы отметил, что Санкт-Петербург «находится на особом положении, поскольку в нем находится сейчас огромное количество болельщиков». Он также выразил надежду, что «это не самая простая задача для города» будет выполнена и «все будет в порядке».

Полтавченко при этом отметил, что чемпионат мира приносит Санкт-Петербургу определенные экономические дивиденды, и «посещаемость петербургских объектов общепита возросла на 40%». «Они пользуются у гостей большой популярностью, и это, естественно, дополнительные доходы в казну», — сказал губернатор.