Беседа о композиторе Эдварде Григе состоялась в библиотеке на Зарайской

Встреча, посвященная 175-летию со дня рождения Эдварда Грига , состоялась в библиотеке № 106, которая находится на улице Зарайской в Рязанском районе. Об этом рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.

— В нашей музыкальной гостиной звучали композиции из «Пер Гюнта» в исполнении главного библиотекаря Ольги Леневой. Также гости увидели фильм «Скандинавский импрессионизм» с музыкальными фрагментами из сюиты Грига и репродукциями картин северных мастеров живописи, — отметила Марина Бесфамильная.

Напомним, что библиотека № 106 расположена по адресу улица Зарайская, 56а. (мю)