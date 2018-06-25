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Беседа о композиторе Эдварде Григе состоялась в библиотеке на Зарайской
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Беседа о композиторе Эдварде Григе состоялась в библиотеке на Зарайской 

Управа Рязанского района 14 часов назад
Фото: Управа Рязанского района
Встреча, посвященная 175-летию со дня рождения Эдварда Грига, состоялась в библиотеке № 106, которая находится на улице Зарайской в Рязанском районе. Об этом рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.
— В нашей музыкальной гостиной звучали композиции из «Пер Гюнта» в исполнении главного библиотекаря Ольги Леневой. Также гости увидели фильм «Скандинавский импрессионизм» с музыкальными фрагментами из сюиты Грига и репродукциями картин северных мастеров живописи, — отметила Марина Бесфамильная.
Напомним, что библиотека № 106 расположена по адресу улица Зарайская, 56а. (мю)
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