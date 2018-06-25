В библиотеке на 1-й Новокузьминской дети узнали об истории создания железной дороги

Мастер-класс «От паровоза до поезда» состоялся в детской библиотеке № 104, которая расположена на 1-й Новокузьминской улице в Рязанском районе. Об этом рассказала библиотекарь Анастасия Лунева.

— Наступили долгожданные каникулы, и многие уехали отдыхать в дальние города и страны. Кто-то путешествует на автомобиле или самолете, а кто-то на поезде. Для тех, кто остался в Москве , мы провели удивительный мастер-класс «От паровоза до поезда». Ребята сделали своими руками поезда из цветной бумаги, узнали много нового об истории железных дорог, — сказала Анастасия Лунева.

Добавим, что детская библиотека № 104 находится по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (мю)