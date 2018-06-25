Более 10 семей сняли с учета КНД Восточного Дегунина за 2018 год

С учета комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Восточного Дегунина за первую половину 2018 года сняли 11 семей, из которых в девяти было отмечено улучшение социальной ситуации. Об этом сообщил глава управы Восточного Дегунина Виктор Коль на встрече с жителями.

— С каждой семьей в трудной жизненной ситуации ведется работа по одному из двух возможных направлений, — рассказал Коль. — Если семья готова сотрудничать и осознает существующие проблемы, то с ней заключается договор об установлении социального патроната. Если семья категорически отказывается от помощи, ЦСПСиД разрабатывает план возможного взаимодействия с ней.

Он также отметил, что в Восточном Дегунине на учете стоит 38 неблагополучных семей. Из них с 36 были заключены договора об установлении социального патроната. (мю)